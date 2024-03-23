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Музыканты группы «Пикник» выразили соболезнования родным погибших в «Крокусе»

Музыканты группы «Пикник» выразили соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». Комментарий появился в официальной группе во «ВКонтакте».

Источник: Reuters

Участники группы собирались выступить в концертном зале, где преступники устроили перестрелку.

«Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

По последним данным, жертвами теракта стали 115 человек. Поиски людей под завалами продолжаются, поэтому количество погибших может вырасти. Трое террористов расстреливали посетителей ТЦ в упор и бросали зажигательные шашки, в результате чего начался пожар.

«МК в Питере» ранее рассказывал, что в Петербурге после случившегося эвакуировали несколько торговых центров, баров и «Севкабель», где был запланирован концерт.