Музыканты группы «Пикник» выразили соболезнования родным погибших в «Крокусе»

Участники группы собирались выступить в концертном зале, где преступники устроили перестрелку.
«Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
По последним данным, жертвами теракта стали 115 человек. Поиски людей под завалами продолжаются, поэтому количество погибших может вырасти. Трое террористов расстреливали посетителей ТЦ в упор и бросали зажигательные шашки, в результате чего начался пожар.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что в Петербурге после случившегося эвакуировали несколько торговых центров, баров и «Севкабель», где был запланирован концерт.