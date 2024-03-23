Опубликованы видеозаписи опросов задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

Оружие и боеприпасы они забрали из тайников, указанных организатором. Отметим, что версия преступления за вознаграждение не вполне соответствует терактам, которые связывают с запрещенным «Исламским государством» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в России). Зато во многом напоминает обстоятельства диверсионно-террористических актов, в которых ФСБ и СКР связывают украинские спецслужбы.
Как правило, подобные убийства, взрывы, поджоги и проч совершаются исполнителями в России по просьбе так называемых кураторов, выходящих на них по Telegram. Они гарантируют вознаграждение, а потом и помощь в выезде из России, в том числе в страны Евросоюза.