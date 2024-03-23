Опубликованы видеозаписи опросов задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

Как правило, подобные убийства, взрывы, поджоги и проч совершаются исполнителями в России по просьбе так называемых кураторов, выходящих на них по Telegram. Они гарантируют вознаграждение, а потом и помощь в выезде из России, в том числе в страны Евросоюза.