В эвакуированном ТЦ «Гагаринский» не нашли опасных предметов

Сегодня утром, 23 марта, эвакуировали посетителей ТЦ «Гагаринский», расположенный в Приокском районе Нижнего Новгорода. Бдительные нижегородцы накануне позвонили в полицию и сообщили о подозрительном предмете, расположенном на парковке.
На место выехали оперативные службы, которые обследовали территорию.
«Предмет оказался коробкой с бытовым мусором», — рассказали позднее в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
В итоге полицейские поблагодарили нижегородцев за проявленную бдительность.
Напомним, в Нижегородской области спецслужбы и полицейские перешли в режим повышенной готовности из-за теракта в Подмосковье.