Ричмонд
+13°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В эвакуированном ТЦ «Гагаринский» не нашли опасных предметов

Тревогу забили бдительные нижегородцы, обнаружив подозрительный предмет на парковке.

Сегодня утром, 23 марта, эвакуировали посетителей ТЦ «Гагаринский», расположенный в Приокском районе Нижнего Новгорода. Бдительные нижегородцы накануне позвонили в полицию и сообщили о подозрительном предмете, расположенном на парковке.

На место выехали оперативные службы, которые обследовали территорию.

«Предмет оказался коробкой с бытовым мусором», — рассказали позднее в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В итоге полицейские поблагодарили нижегородцев за проявленную бдительность.