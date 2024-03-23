В эвакуированном ТЦ «Гагаринский» не нашли опасных предметов

Сегодня утром, 23 марта, эвакуировали посетителей ТЦ «Гагаринский», расположенный в Приокском районе Нижнего Новгорода. Бдительные нижегородцы накануне позвонили в полицию и сообщили о подозрительном предмете, расположенном на парковке.