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Ростовчане организовали в парке имени Горького стихийный мемориал памяти жертв теракта

Ростовская область, 23 марта 2024. DON24.RU. Ростовчане организовали стихийный мемориал памяти жертв теракта в Красногорске. Мемориал создали у входа в парк имени Горького. Стенд, свечи, цветы, игрушки.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Люди самых разных возрастов приходят к этому месту выразить единение со всеми, кто сегодня скорбит.

«Ростов скорбит со всей страной. Соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава администрации города Алексей Логвиненко, опубликовав кадры стихийного мемориала в Ростове.

Как сообщалось ранее, вечером 22 марта в Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал и устроила стрельбу. Во время теракта в здании прозвучали взрывы, вызвавшие пожар.

По данным Следкома РФ, число погибших в результате теракта выросло до 93. В списке пострадавших, опубликованном на сайте МЧС, — 107 человек.