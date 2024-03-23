Ростовчане организовали в парке имени Горького стихийный мемориал памяти жертв теракта

Люди самых разных возрастов приходят к этому месту выразить единение со всеми, кто сегодня скорбит.
«Ростов скорбит со всей страной. Соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава администрации города Алексей Логвиненко, опубликовав кадры стихийного мемориала в Ростове.
Как сообщалось ранее, вечером 22 марта в Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал и устроила стрельбу. Во время теракта в здании прозвучали взрывы, вызвавшие пожар.
По данным Следкома РФ, число погибших в результате теракта выросло до 93. В списке пострадавших, опубликованном на сайте МЧС, — 107 человек.