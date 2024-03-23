«Потеряли документы и инструменты, но держимся»: Дирижер симфонического оркестра Ленобласти рассказал о состоянии музыкантов после теракта

Весь мир продолжает следить за последствиями чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве, произошедшем вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным от СК, в ЧП погибли не менее 115 человек, пострадавших более сотни. Террористы ворвались в ТЦ с автоматами, расстреливая всех прохожих, после чего пробрались в концертный зал, который подожгли. Там должно было состояться выступление петербургской рок-группы «Пикник». Музыканты чудом спаслись. Вместе с коллегами за кулисами был и весь состав оркестра «Таврический» из Ленинградской области. Музыкантов уберегло, что их дирижер Михаил Голиков вовремя сориентировался в страшной ситуации.
— Я сразу же услышал выстрелы, как они только раздались в зале. Мы были на сцене за закрытым залом, готовились к началу концерта. Раздались хлопки. Выглянул в фойе, увидел людей в камуфляже с автоматами, — сообщил SPB.KP.RU Голиков. — Я тут же прибежал к свои ребятам, собрал весь оркестр. Нас всего человек 65−70. Мы срочно эвакуировались и отошли на безопасное расстояние. Укрылись в церкви неподалеку. В шоке читали новости, если у кого-то были при себе телефоны. Потом нас спокойно эвакуировали из церкви с помощью спецслужб, когда ситуация стала лучше.
К слову, это не все жители Петербурга и Ленобласти, которые были свидетелями теракта в тот ужасный вечер. В соседнем с «Крокусом» здании проходили полуфиналы и финалы детского и юношеского турнира по танцам. К счастью, никто из них не пострадал. Родители, тренеры и дети выбежали на улицу, в чем были, потому что задымление от «Сити Холла» дошло до них. Сейчас они пытаются вернуть себя утерянные документы. Такая же ситуация и с оркестром «Таврический».
— Мы вплотную занимаемся вопросами паспортов и других документов. Сейчас совсем не до комментариев. Все документы остались в «Крокусе», как и многие наши инструменты. Ребята из оркестра держатся. Но мы не понимаем, когда сможем вернуться домой в Петербург и Ленобласть, — добавил руководитель симфонического оркестра.
Судя по свежим кадрам от МЧС и очевидцев теракта, эпицентром пожара был как раз концертный зал, где в том числе хладнокровно расстреливали зрителей. Вероятно, что ни документы, ни инструменты музыкантов не уцелели. SPB.KP.RU будет следить за развитием ситуации. Если вы или ваши родные из Петербурга и Ленобласти были в «Крокусе» в момент теракта, пожалуйста, свяжитесь с редакцией через электронную почту.