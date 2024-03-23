«Потеряли документы и инструменты, но держимся»: Дирижер симфонического оркестра Ленобласти рассказал о состоянии музыкантов после теракта

— Я сразу же услышал выстрелы, как они только раздались в зале. Мы были на сцене за закрытым залом, готовились к началу концерта. Раздались хлопки. Выглянул в фойе, увидел людей в камуфляже с автоматами, — сообщил SPB.KP.RU Голиков. — Я тут же прибежал к свои ребятам, собрал весь оркестр. Нас всего человек 65−70. Мы срочно эвакуировались и отошли на безопасное расстояние. Укрылись в церкви неподалеку. В шоке читали новости, если у кого-то были при себе телефоны. Потом нас спокойно эвакуировали из церкви с помощью спецслужб, когда ситуация стала лучше.