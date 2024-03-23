Потеряла бронь билета: сибирячка чудом не попала на концерт «Пикника» в Crocus City Hall

Бывшая жительница Новосибирска Юлия Латыпова чудом не оказалась в роковой вечер на концерте группы «Пикник». Напомним, террористы ворвались в здание Crocus City Hall 22 марта. И стали расстреливать людей в зрительном зале. На данный момент количество погибших составляет 115 человек.
Юлия рассказала журналистам VN.ru, что часто бывала на концертах в Crocus City Hall. В том числе она планировала пойти и на выступление группы «Пикник».
«Но пока искала, с кем пойти, потеряла бронь билета. В сгоревшем ТЦ также пострадал музей Муслима Магомаева. Сомневаюсь, что уникальные экспонаты восстановят», — цитирует издание сибирячку.
Женщина отметила, что место, где произошла трагедия «знаковое»: выходишь из метро — слева «Крокус», справа — Москва река. На полдороге пешеходный мост через реку, а за ней храм, к которому ночью, спасаясь от террористов, бежали люди из Crocus City Hall. Отмечается, что в этой церкви прошла одна из первых служб за упокой погибших.
Юлия заявила, что список жертв будет расти и дальше. Она назвала масштаб трагедии огромным..
Ранее сообщалось, что вечером 22 марта по подозрению в терроризме задержали другого сибиряка. Он работает в одной из столичных телекомпаний.