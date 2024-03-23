Потеряла бронь билета: сибирячка чудом не попала на концерт «Пикника» в Crocus City Hall

Женщина отметила, что место, где произошла трагедия «знаковое»: выходишь из метро — слева «Крокус», справа — Москва река. На полдороге пешеходный мост через реку, а за ней храм, к которому ночью, спасаясь от террористов, бежали люди из Crocus City Hall. Отмечается, что в этой церкви прошла одна из первых служб за упокой погибших.