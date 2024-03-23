Житель Челябинской области погиб при теракте в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.