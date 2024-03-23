Житель Челябинской области погиб при теракте в «Крокусе»

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар — РИА Новости. Житель Челябинской области погиб в результате теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье, помощь родственникам будет оказана, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
«Подтверждаем гибель южноуральца из Сатки в результате террористического акта в “Крокус сити холле”. По поручению губернатора Алексея Текслера родственникам будет оказана вся необходимая помощь. Также принято решение о выделении 1 миллиона рублей из областного бюджета», — сказали в пресс-службе.
В правительстве регионе выразили глубочайшие соболезнования семье погибшего.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в «Крокусе», было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Как заявляли в ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.