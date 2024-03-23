Уральские танцоры эвакуировались во время теракта в подмосковном «Крокусе»

«Кто-то еще до этого завершил выступления и отбыл домой, на Урал. Другие, в частности дети до 12 лет, к тому моменту станцевали и отправились отдыхать. Всех, кто был в зале или отеле — детей, родителей, тренеров — эвакуировали, предоставили им гостиницу, питание. Все ребята чувствуют себя хорошо: они не коснулись и не видели ничего ужасного. Сейчас руководство решает с каждым вопрос по транспортировке домой, оказывает финансовую поддержку, помогает выяснить судьбу оставленных в “Крокусе” вещей. О нас очень заботятся», — сообщила Ирина Адамова.