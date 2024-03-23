Уральские танцоры эвакуировались во время теракта в подмосковном «Крокусе»

В атакованном террористами «Крокусе» находились спортсмены и тренеры из уральских детских клубов бального танца — участников Чемпионата и первенства России. Все они были эвакуированы, никто не пострадал, но некоторые остались без вещей и даже документов.
Президент Федерации танцевального спорта Свердловской области Ирина Адамова сопровождала уральские коллективы на соревнованиях. Она рассказала, что в злополучный вечер пятницы, 22 марта, в здании концертного холла находилась только часть танцоров.
«Кто-то еще до этого завершил выступления и отбыл домой, на Урал. Другие, в частности дети до 12 лет, к тому моменту станцевали и отправились отдыхать. Всех, кто был в зале или отеле — детей, родителей, тренеров — эвакуировали, предоставили им гостиницу, питание. Все ребята чувствуют себя хорошо: они не коснулись и не видели ничего ужасного. Сейчас руководство решает с каждым вопрос по транспортировке домой, оказывает финансовую поддержку, помогает выяснить судьбу оставленных в “Крокусе” вещей. О нас очень заботятся», — сообщила Ирина Адамова.
Известно, что на Чемпионат и первенство России были заявлены танцевальные коллективы из Екатеринбурга: «На паркете», «Спартак», «Екатерина», «Аист», «Фантазия», «Реверанс», «Олимп» и Lets dance. Соревнования начались 20 марта и должны были проходить до конца месяца, однако их завершение в связи с терактом в «Крокусе» отложили на неопределенный срок.
Спортсмены, которые еще не отправились в столицу, предупреждены об отмене соревнований, они сдают билеты. Взносы за участие будут возвращены, подчеркнула Ирина Адамова.