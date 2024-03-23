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ВС освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Красное на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Источник: © РИА Новости

«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили четыре контратаки противника в районе Богдановки в ДНР.

Всего Киев потерял до 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевую машину РСЗО «Град».

В четверг Минобороны рассказало, что военные овладели железнодорожной станцией Алебастровая южнее Артемовска.