«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили четыре контратаки противника в районе Богдановки в ДНР.
Всего Киев потерял до 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевую машину РСЗО «Град».
В четверг Минобороны рассказало, что военные овладели железнодорожной станцией Алебастровая южнее Артемовска.