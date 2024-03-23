Возле общежития в Березниках запинали и избили девочку

«Вчера избили девочку на улице Мира, 79 около общежития, — опубликовали в социальных сетях сообщения очевидцы. — Мальчик пинал и бил кулаками девочку по лицу, а также и по голове. Это всё снимали его друзья на камеру. Проходящая мимо женщина ей помогла».