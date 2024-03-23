Возле общежития в Березниках запинали и избили девочку

Жители Березников сообщают об избиении девочки в Березниках возле общежития 21 марта.
«Вчера избили девочку на улице Мира, 79 около общежития, — опубликовали в социальных сетях сообщения очевидцы. — Мальчик пинал и бил кулаками девочку по лицу, а также и по голове. Это всё снимали его друзья на камеру. Проходящая мимо женщина ей помогла».
В комментариях жители удивляются жестокости детей. Многие пишут, что не смогли бы пройти мимо и обязательно вступились бы за ребёнка.
В полиции о случившемся уже знают.
«По данному факту в МО МВД России “Березниковский” зарегистрирован материал, проводится проверка. Все участники инцидента установлены. По результатам проверки будет принято законное решение», — сообщили корреспонденту perm.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Напомним, 13 марта в Губахе одноклассники жестоко избили четвероклассника. После случившегося ребёнок оказался в больнице.