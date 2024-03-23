Российская ПВО за сутки сбила 171 украинский дрон и 29 снарядов РСЗО

Всего с начала спецоперации было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единицаспециальной военной автомобильной техники.