Известные волгоградцы откликнулись на трагедию в Подмосковье

Роман Черницын и Максим Постельный из группы PLAZMA написали в своих соцсетях, что в связи с терактом отменяют концерт в Тюмени, который должен был состояться в субботу, 24 марта. Участники дуэта, который начинал свою карьеру в Волгограде, пообещали поклонникам сообщить дополнительно о дате переноса выступления.
«Наши соболезнования родным и близким погибших! — такими словами отреагировали на трагедию музыканты. — Скорейшего выздоровления пострадавшим! Скорбим!».
Бывшая супруга участника группы PLAZMA Романа Черницына, известная исполнительница и автор песен Ирина Дубцова призналась, что провела бессонную ночь, и назвала произошедшее в «Крокус Сити Холле» чудовищной трагедией.
«Сил, терпения всем, чьи близкие погибли… — написала певица. — Да просто нет таких слов, чтобы их сейчас успокоить».
Певец Прохор Шаляпин сообщил о том, что так же, как и все жители страны, сегодня испытывает боль и сопереживание.
«Глубокие соболезнования близким всех погибших, скорейшего выздоровления раненым, — выразил свои чувства музыкант. — Верю, что все подлецы, стоящие за этим подлым терактом, падут мучительной смертью. А наше общество эта беда еще больше сплотит и сделает более сильным. Нас не запугать и не сломить. Россия непобедима».