Известные волгоградцы откликнулись на трагедию в Подмосковье

«Глубокие соболезнования близким всех погибших, скорейшего выздоровления раненым, — выразил свои чувства музыкант. — Верю, что все подлецы, стоящие за этим подлым терактом, падут мучительной смертью. А наше общество эта беда еще больше сплотит и сделает более сильным. Нас не запугать и не сломить. Россия непобедима».