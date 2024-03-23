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В Бресте мужчина утонул в озере

Информация об утонувшем мужчине поступила спасателям 22 марта в 11.10.

Источник: belta.by

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в озере Голубое в районе ул. Влодавской в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация об утонувшем мужчине поступила спасателям 22 марта в 11.10.

Работники ведомства обнаружили и извлекли тело погибшего, которым оказался гражданин 1975 года рождения, неработавший. −0-