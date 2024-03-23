23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в озере Голубое в районе ул. Влодавской в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация об утонувшем мужчине поступила спасателям 22 марта в 11.10.
Работники ведомства обнаружили и извлекли тело погибшего, которым оказался гражданин 1975 года рождения, неработавший. −0-
В Бресте мужчина утонул в озере
Информация об утонувшем мужчине поступила спасателям 22 марта в 11.10.
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в озере Голубое в районе ул. Влодавской в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.