В Бресте мужчина утонул в озере

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в озере Голубое в районе ул. Влодавской в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Информация об утонувшем мужчине поступила спасателям 22 марта в 11.10.



Работники ведомства обнаружили и извлекли тело погибшего, которым оказался гражданин 1975 года рождения, неработавший. −0-