14 пар спортсменов из Пермского края спаслись во время теракта в «Крокусе», сообщает Федерация танцевального спорта региона.
Сообщение с информацией об участниках соревнований, которые проходили в Подмосковье во время начала трагедии, появилось на официальном сайте федерации.
«Вчера,
Также в сообщении говорится, что все мероприятия чемпионатов и первенств России сейчас прекращены. Их перенесут на другие дни, но точные даты пока не называются.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. По предварительным данным, во время стрельбы и пожара погибли 115 человек, более ста были ранены. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю спасения при теракте пары из Перми. Многодетные родители участвовали в чемпионате по спортивным танцам.