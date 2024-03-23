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14 пар спортсменов из Пермского края спаслись во время теракта в «Крокусе»

Федерация танцевального спорта рассказала об их состоянии.

Источник: Аргументы и факты

14 пар спортсменов из Пермского края спаслись во время теракта в «Крокусе», сообщает Федерация танцевального спорта региона.

Сообщение с информацией об участниках соревнований, которые проходили в Подмосковье во время начала трагедии, появилось на официальном сайте федерации.

«Вчера, 22.03.2024 г., в Crocus City Hall произошла ужасная трагедия. К счастью, никто из наших участников не пострадал. Все 14 спортсменов, представлявших Пермский край на Чемпионате и Первенстве России по танцевальному спорту, благополучно покинули место проведения», — рассказали в Федерации танцевального спорта Пермского края.

Также в сообщении говорится, что все мероприятия чемпионатов и первенств России сейчас прекращены. Их перенесут на другие дни, но точные даты пока не называются.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. По предварительным данным, во время стрельбы и пожара погибли 115 человек, более ста были ранены. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю спасения при теракте пары из Перми. Многодетные родители участвовали в чемпионате по спортивным танцам.