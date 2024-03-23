«Стреляют, бежим»: крымчанка рассказала о трагедии в «Крокус Сити Холл»

«Паника, толпа, выстрелы один за одним. Все быстро и непонятно. Инстинкт выживания — это все, что у тебя есть в такую минуту. Нам повезло, мы быстро убежали через запасной вход. Убежали, потому что первый выстрел я услышала на рамке прохода в зал, и была возможность сориентироваться и выбежать на улицу», — описывает Людмила пережитое.