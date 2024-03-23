«Стреляют, бежим»: крымчанка рассказала о трагедии в «Крокус Сити Холл»

Как Людмила написала на странице в своей социальной сети, им помогло то, что они опаздывали на концерт.
«Паника, толпа, выстрелы один за одним. Все быстро и непонятно. Инстинкт выживания — это все, что у тебя есть в такую минуту. Нам повезло, мы быстро убежали через запасной вход. Убежали, потому что первый выстрел я услышала на рамке прохода в зал, и была возможность сориентироваться и выбежать на улицу», — описывает Людмила пережитое.
По ее словам, после первого хлопка какой-то мужчина крикнул: «Стреляют, бежим». Люди начали стремительно двигаться к выходам. Мужчины выбивали двери запасных выходов, чтобы люди могли как можно скорее покинуть помещение.
«Мужики выбили запасной выход и нас волной вынесло на улицу. Потом мы долго и быстро бежали. Позже издалека увидели, как все стало гореть», — пишет очевидица.
В настоящий момент Людмила и ее сын Георгий находится в очереди в одну из больниц, чтобы сдать кровь для пострадавших. Она называет случившееся личной трагедией.
«Я просто хотела пойти послушать свою любимую песню… С концертами на ближайшее время завязываю», — резюмирует она.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.