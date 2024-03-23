Жена задержанного в Подмосковье новосибирского журналиста раскрыла детали

По ее словам, корреспондент РЕН ТВ из Новосибирска приехал на место трагедии один из первых. Ожидая остальных членов съемочной группы, он встал в стороне от других журналистов. Когда силовики подошли к нему, Дмитрий показал документы. Однако бойцы ОМОН задержали его и повели в автозак.
«Он считает, что правоохранители поступили правильно. Это их работа, и они должны были всех проверить. Вместе с ним было еще много задержанных, поэтому проверка шла долго. О задержании узнали в редакции и сообщили в полицию, что произошла ошибка. После проверки его отпустили», — рассказала Алина.
По ее словам, публикация видео о «задержании террориста», где в кадре был Дмитрий, напугало близких и родственников журналиста. Более того, сибирячка опасается, что люди, которые видели ролик, будут считать молодого человека причастным к трагедии.
«Обвинение в терроризме — очень серьезно. И я не хотела бы, чтобы моего мужа им считали. Я очень волновалась, когда узнала этот ролик. Он облетел всю страну. Посыпались звонки, сообщения. Те, кто знает Дмитрия, уточнили, не ошибка ли это. Но некоторые обвинили голословно. Я и редакция СМИ, где он работает, готовим иски в отношении тех, кто назвал моего мужа “террористом”, не разобравшись в ситуации», — добавила Алина.
Сам Дмитрий сейчас отдыхает после пережитого. Его супруга отметила, что он продолжит освещать обстоятельства теракта в «Крокус Сити Холле» в дальнейшем.