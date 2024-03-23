Жена задержанного в Подмосковье новосибирского журналиста раскрыла детали

«Обвинение в терроризме — очень серьезно. И я не хотела бы, чтобы моего мужа им считали. Я очень волновалась, когда узнала этот ролик. Он облетел всю страну. Посыпались звонки, сообщения. Те, кто знает Дмитрия, уточнили, не ошибка ли это. Но некоторые обвинили голословно. Я и редакция СМИ, где он работает, готовим иски в отношении тех, кто назвал моего мужа “террористом”, не разобравшись в ситуации», — добавила Алина.