В «Крокус Сити Холл» во время теракта находились новосибирские танцоры

Новосибирские спортсмены-танцоры находились во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл»: об этом сообщили в своем телеграм-каналн вице-мэр Новосибирска.
В то время, когда в здание ворвались нападавшие с оружием, проходил третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. До того, как началась стрельбы, успели выступить 25 пар.
— Все новосибирцы, которые там находились, в полной безопасности. Многие уже вернулись домой, остальные прилетят завтра, — пояснила Яна Мажинская, пресс-секретарь министерства спорта.