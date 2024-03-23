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В «Крокус Сити Холл» во время теракта находились новосибирские танцоры

Новосибирские спортсмены, которые находились в «Крокус Сити Холл» во время теракта, не пострадали.

Источник: Агентство «Москва»

Новосибирские спортсмены-танцоры находились во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл»: об этом сообщили в своем телеграм-каналн вице-мэр Новосибирска.

В то время, когда в здание ворвались нападавшие с оружием, проходил третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. До того, как началась стрельбы, успели выступить 25 пар.

— Все новосибирцы, которые там находились, в полной безопасности. Многие уже вернулись домой, остальные прилетят завтра, — пояснила Яна Мажинская, пресс-секретарь министерства спорта.