В Полоцке в квартиру, где позже возник пожар, самовольно проник мужчина. Он госпитализирован

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину при пожаре в одном из домов Полоцка. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Возгорание произошло в нежилом доме днем 22 марта. По данным Витебского областного УМЧС, сообщение о пожаре в здании по пер. Юбилейному в Полоцке поступило спасателям в 16.13. Когда они прибыли к месту вызова, из окон дома шел плотный дым.



Работники ведомства обнаружили внутри на кровати мужчину. Человек находился в сознании, но самостоятельно выйти из дома не мог. Его вывели на свежий воздух и передали медикам. Пострадавшего 1964 года рождения госпитализировали с отравлением продуктами горения.



По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства инцидента и его причины устанавливают. Предварительная версия — неосторожность спасенного.



В сводке МЧС указано, что работники ведомства спасли мужчину, который самовольно проник в квартиру одноэтажного четырехквартирного нежилого дома. −0-