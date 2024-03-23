«Было страшно»: тренер из Уфы чудом смогла спастись во время теракта в «Крокус Холл»

По информации «КП», сейчас в больницах Москвы находятся 80 раненых в результате случившегося. По последним данным, в теракте погибли 115 человек, поиски людей и разбор завалов все еще продолжаются. По данным мэра Москвы, в столичных больницах сейчас находятся 80 раненых в результате трагедии. В ФСБ сообщили, что задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших участие в осуществлении террористического акта в комплексе «Крокус Сити Холл».