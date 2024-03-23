«Было страшно»: тренер из Уфы чудом смогла спастись во время теракта в «Крокус Холл»

Накануне, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» во время теракта оказалась тренер детской танцевальной группы из столицы Башкирии. Об этом она сообщила корреспонденту «КП-Уфа».
Приехали на соревнования
По словам Анны, в Москву она приехала вместе со своими воспитанницами на всероссийские соревнования в качестве участниц. В «Крокусе», отметила она, в тот период проходили с 20 марта первенства и чемпионаты.
По счастливым обстоятельствам, дети к тому моменту после выступления уже уехали из концертного зала, сама же Анна на некоторое время осталась.
— В «Крокусе» с 20 марта идут первенства и чемпионаты России, всероссийские соревнования. Мы ездили, как участники, должны были выступать еще сегодня. Но в связи с обстоятельствами мы все улетели домой. Из наших ребят на тот момент я осталась одна, посмотреть финалы, — сообщила в разговоре уфимка.
Стрельба, взрывы и паника
Анна почувствовала, что пришла беда, когда в зале начались волнения и сразу решила искать выход самостоятельно.
— Я пошла скорее одеваться и самостоятельно искать выход. Началась паника, было страшно, я решила, что ждать эвакуации не буду. К тому моменту уже, помимо стрельбы, произошел взрыв и начался пожар, — вспоминает она.
К счастью, девушке удалось довольно быстро найти запасной выход, и она вместе с остальными вырвалась наружу.
— Я самостоятельно вышла через запасной выход. Благо он был свободен и я, и часть людей просто аккуратно спустившись и, убедившись, что опасности нет, скорей бежали оттуда, — рассказала она.
Сейчас Анна уже в Уфе, в безопасности. Домой она улетела вместе с воспитанницами сразу после случившегося вечером.
По информации «КП», сейчас в больницах Москвы находятся 80 раненых в результате случившегося. По последним данным, в теракте погибли 115 человек, поиски людей и разбор завалов все еще продолжаются. По данным мэра Москвы, в столичных больницах сейчас находятся 80 раненых в результате трагедии. В ФСБ сообщили, что задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших участие в осуществлении террористического акта в комплексе «Крокус Сити Холл».
Глава Башкирии выразил соболезнования родным погибших и пострадавших. После случившегося в регионе было принято решение отменить все массовые мероприятия. Отреагировали на случившееся также и вузы, перенеся занятия в онлайн-режим. Власти Уфы также подготовили площадку в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл», куда желающие смогут возложить цветы.