Город скорбит. Петербуржцы несут цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта

Как сообщает пресс-служба Смольного, у входа в Российскую национальную библиотеку размещена книга соболезнований, где горожане выражают свою скорбь по погибшим в Красногорске, пишут слова поддержки их семьям и пострадавшим. Сегодня вечером, в 20:30, «Ленсвет» разместит на фасаде здания РНБ траурные световые проекции. Все остальные световые проекции в городе будут отключены.