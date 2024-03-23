В России объявили траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

По данным СК, от ранений и от отравления продуктами горения погибли 115 человек. Свыше 120 пострадали. ФСБ сообщила о задержании «четырех террористов» и еще семи человек. По информации спецслужбы, террористы собирались перейти российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.