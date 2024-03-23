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Юные танцоры из Омска выступали в «Крокус Экспо» в день теракта

Дети покинули конкурс до трагедии, вечером их уже не было в здании.

Источник: Аргументы и факты

В день теракта в Подмосковье, 22 марта, в «Крокус Экспо» проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. На нём выступали и юные танцоры из Омска. К счастью, соревнование закончилось до трагедии, вечером детей в здании не было — об этом сообщили в пресс-службе минспорта изданию «Город55».

В чемпионате участвовали четыре пары из Омска: детская (до 12 лет), юниорская (14−15 лет) и две молодёжные (16−18 лет). По словам ведомства, выступление детей закончилось ещё в 12:00, остальные танцоры выступали днём. Вечером никого из спортсменов уже не было в здании.