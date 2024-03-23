Юные танцоры из Омска выступали в «Крокус Экспо» в день теракта

В день теракта в Подмосковье, 22 марта, в «Крокус Экспо» проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. На нём выступали и юные танцоры из Омска. К счастью, соревнование закончилось до трагедии, вечером детей в здании не было — об этом сообщили в пресс-службе минспорта изданию «Город55».