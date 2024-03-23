«Бесконечный ужас». Сотни красноярцев почтили память погибших в теракте

«Это просто ужас. Бесконечный ужас. Мы не должны оставаться равнодушными. В такие страшные моменты мы должны быть сильными и быть вместе. Террористы не уйдут от наказания, эти подонки получат по заслугам», — рассказала пришедшая с гвоздиками на Красную площадь Дарья.