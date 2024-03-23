«Бесконечный ужас». Сотни красноярцев почтили память погибших в теракте

Цветы, мягкие игрушки и свечки несут жители Красноярска на стихийный мемориал на Красной площади, чтобы почтить память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» Подмосковья. Сотни неравнодушных красноярцев вместе с другими жителями России скорбят из-за страшной трагедии, в которой погибли больше 100 человек.
Мы должны быть вместе
Для многих красноярцев утро началось с ужасных новостей о теракте в Подмосковье. Вечером 22 марта группа террористов с автоматами ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и устроила стрельбу. По официальным данным СК, погибли 115 человек, а пострадали при атаке боевиков свыше 100 посетителей концертного зала.
Неравнодушные красноярцы организовали стихийный мемориал на Красной площади в центре Красноярска. Сотни сибиряков приносили цветы, мягкие игрушки и свечки — они скорбят вместе со всей страной. Часть людей была в смятении, другие же заявляли, что нельзя оставлять террористов безнаказанными.
«Это просто ужас. Бесконечный ужас. Мы не должны оставаться равнодушными. В такие страшные моменты мы должны быть сильными и быть вместе. Террористы не уйдут от наказания, эти подонки получат по заслугам», — рассказала пришедшая с гвоздиками на Красную площадь Дарья.
Многие пришедшие не находили слов, чтобы описать весь ужас ситуации, а часть красноярцев переживает, что подобные ситуации могут снова повториться в России.
«Сейчас много пишут об этой ситуации. Я надеюсь, что власти сделают все выводы из этой трагедии и не допустят такого в других городах. Соболезную семьям погибших и пострадавших. Сил всем», — рассказал Ярослав.
Стихийный мемориал посетили и сенатор Совета Федерации, бывший губернатор Красноярского края Александр Усс, и мэр Красноярска Владислав Логинов, чтобы почтить память погибших в теракте.
«Сегодня ощущение жителей Красноярска и Красноярского края очень сложные. Мы скорбим со всей страной… Это настоящая трагедия. Огромное количество пострадавших и погибших. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сегодня утром мы оценивали Красноярск и все городские объекты. Все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты», — рассказал мэр Красноярска Владислав Логинов.
Террористов поймали
Вечером 22 марта группа вооруженных людей ворвалась в здание «Крокус Сити Холл» и устроила стрельбу по зрителям, которые пришли на концерт рок-группы «Пикник». После этого в здании концертного зала начался пожар. По данным Следственного комитета, погибли 115 человек.
Как сообщает пресс-служба Кремля, директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырёх террористов, участвовавших непосредственно в теракте.
Трагедию в Подмосковье не обошли стороной и за рубежом. Практически все мировые лидеры осудили теракт и выразили соболезнования семьям пострадавших.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с трагедией в Подмосковье.