Салим Абдувалиев будет отбывать 6 лет в колонии общего режима

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Салим Абдувалиев, известный как Салимбай, приговорен к 6 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами), передает корреспондент Podrobno.uz.