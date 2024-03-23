Салим Абдувалиев будет отбывать 6 лет в колонии общего режима

Как сообщили сегодня в Ташкентском городском суде, наказание подсудимый будет отбывать в колонии общего режима.
Судебный процесс состоялся 19 марта в Мирабадском районном суде по уголовным делам Ташкента.
Также сообщается, что согласно оглашенному приговору суда, Абдувалиев освобожден от уголовной ответственности по части 1 статьи 246 (контрабанда) Уголовного кодекса в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, ранее мы сообщали, что известный предприниматель Салим Абдувалиев задержан по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.