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Челябинцы создали стихийный мемориал жертвам подмосковного теракта

К памятнику Орленку несут цветы и игрушки.

Источник: администрация Челябинска

Памятник Орленку в Челябинске превратился в стихийный мемориал жертвам террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», передает корреспондент АиФ-Челябинск. Цветы к монументу возложила в том числе и глава города Наталья Котова, другие чиновники мэрии и главы районов.

Ранее Котова в своем телеграм-канале выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

По данным РИА Новости, на текущий момент число жертв теракта достигло 143 человек. Среди них — 51-летний житель Сатки Александр Баклемышев.