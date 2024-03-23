Челябинцы создали стихийный мемориал жертвам подмосковного теракта

Памятник Орленку в Челябинске превратился в стихийный мемориал жертвам террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», передает корреспондент АиФ-Челябинск. Цветы к монументу возложила в том числе и глава города Наталья Котова, другие чиновники мэрии и главы районов.
Ранее Котова в своем телеграм-канале выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
По данным РИА Новости, на текущий момент число жертв теракта достигло 143 человек. Среди них — 51-летний житель Сатки Александр Баклемышев.