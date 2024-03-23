Сотни екатеринбуржцев принесли цветы и игрушки к мемориалу о жертвах «Крокуса»

Жители Екатеринбурга принесли сотни цветов к стихийному мемориалу в память о погибших во время чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле». Число погибших от расстрела и случившегося пожара выросло до 115, среди них трое детей.
В центре Екатеринбурга возле памятника Ленину появился стихийный мемориал в память о жертвах трагедии. Жители города с самого утра несут к нему цветы и детские игрушки.
— Мы пришли выразить память о погибших невинных людях и о детях, которые ничего никому не сделали, а их расстреляли. У меня в голове не укладывается, — рассказывает одна из жительниц города.
Среди цветов, зажженных свечей можно также увидеть таблички с надписями «Выражаю глубочайшие соболезнования пострадавшим в трагедии в Москве. Будьте аккуратны, берегите себя и своих близких!», «Ничто никогда не оправдает террор». К вечеру цветов становится все больше.
Жители города считают своим долгом почить память погибших.
— Это горе для всей страны. Единственное, что мы сейчас можем сделать — это прийти, возложить цветы, поддержать финансово. Конечно, никакие финансы не возместят утрату людей. Но надо показать, что вся страна и весь мир должны соединиться, — делятся екатеринбурженки, возлагающие цветы.
Напомним, чудовищный теракт произошел вечером 22 марта. Группа террористов ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла огонь по зрителям. Стреляли в упор. После стрельбы разгорелся пожар. Сотни человек оказались заблокированы в здании. Теракт унес жизни 115 человек, среди них были трое детей. Число пострадавших достигло 143. Сейчас они находятся в больницах Москвы и Подмосковья. Все новости о трагедии вы можете отслеживать в специальной теме.