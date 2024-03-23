Сотни екатеринбуржцев принесли цветы и игрушки к мемориалу о жертвах «Крокуса»

Напомним, чудовищный теракт произошел вечером 22 марта. Группа террористов ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла огонь по зрителям. Стреляли в упор. После стрельбы разгорелся пожар. Сотни человек оказались заблокированы в здании. Теракт унес жизни 115 человек, среди них были трое детей. Число пострадавших достигло 143. Сейчас они находятся в больницах Москвы и Подмосковья. Все новости о трагедии вы можете отслеживать в специальной теме.