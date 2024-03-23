Возле стелы жители разложили гвоздики и свечи, на некоторых зданиях в городе приспущены флаги.
Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. В регионе был объявлен траур.
Жители Калининграда несут цветы и свечи к стеле на площади Победы в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».
Возле стелы жители разложили гвоздики и свечи, на некоторых зданиях в городе приспущены флаги.
Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. В регионе был объявлен траур.