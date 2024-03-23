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Жители Калининграда несут цветы и свечи к стеле на площади Победы

Жители Калининграда несут цветы и свечи к стеле на площади Победы в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».

Источник: Аргументы и факты

Возле стелы жители разложили гвоздики и свечи, на некоторых зданиях в городе приспущены флаги.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. В регионе был объявлен траур.