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Беспилотники продолжают сбивать рядом с Воронежской областью 23 марта

В субботу, 23 марта, дежурные средства ПВО продолжают один за другим сбивать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа на территории соседней Белгородской области.

По официальной информации Минобороны РФ, три БПЛА были ликвидированы сегодня около 11:30, около 14:30 и около 15:00 по московскому времени.

Обновлено. Минобороны только что сообщило о еще одном сбитом беспилотнике в Белгородской области. БПЛА ликвидировали около 16:00.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, дроны-камикадзе сегодня днем атаковали села Тишанка и Борисовка Волоконовского района. В обоих населенных пунктах повреждены линии электропередачи. Часть абонентов осталась без электроэнергии. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.

Кроме того, утром 23 марта беспилотные летательные аппараты атаковали еще два муниципалитета Белгородской области — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Погибший был жителем Старого Оскола. Как сообщил глава городского округа Андрей Чесноков, у мужчины остались жена и две дочери.

— За почти две недели в регионе от террористических атак со стороны ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя, среди них два ребенка, — написал сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сигнал об опасности атаки БПЛА действовал в Воронежской области с 22:27 пятницы, 22 марта. Вскоре появилась информация, что в регионе ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет. Отбой тревоги дали в 11:50.