Беспилотники продолжают сбивать рядом с Воронежской областью 23 марта

Сигнал об опасности атаки БПЛА действовал в Воронежской области с 22:27 пятницы, 22 марта. Вскоре появилась информация, что в регионе ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет. Отбой тревоги дали в 11:50.