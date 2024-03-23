Беспилотники продолжают сбивать рядом с Воронежской областью 23 марта

По официальной информации Минобороны РФ, три БПЛА были ликвидированы сегодня около 11:30, около 14:30 и около 15:00 по московскому времени.
Обновлено. Минобороны только что сообщило о еще одном сбитом беспилотнике в Белгородской области. БПЛА ликвидировали около 16:00.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, дроны-камикадзе сегодня днем атаковали села Тишанка и Борисовка Волоконовского района. В обоих населенных пунктах повреждены линии электропередачи. Часть абонентов осталась без электроэнергии. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.
Кроме того, утром 23 марта беспилотные летательные аппараты атаковали еще два муниципалитета Белгородской области — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Погибший был жителем Старого Оскола. Как сообщил глава городского округа Андрей Чесноков, у мужчины остались жена и две дочери.
— За почти две недели в регионе от террористических атак со стороны ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя, среди них два ребенка, — написал сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сигнал об опасности атаки БПЛА действовал в Воронежской области с 22:27 пятницы, 22 марта. Вскоре появилась информация, что в регионе ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет. Отбой тревоги дали в 11:50.