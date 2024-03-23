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Гражданин Таджикистана с пропиской в Самаре оказался не причастен к теракту

МВД Таджикистана опровергло причастность троих своих граждан к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Источник: РИА "Новости"

Гражданин Таджикистана Рустам Назаров с пропиской в Самаре оказался не причастен к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает сайт KP.ru со ссылкой на МВД республики.

— Рустам Назаров в настоящее время работает водителем такси в Самаре. В момент совершения террористического акта он находился в Самаре и не имеет отношения к данному преступлению, — сообщили в МВД Таджикистана.

Что касается еще двух граждан республики — Риводжиддина Исломова и Махмадрасула Насриддинова, а которых сегодня писали СМИ, то они тоже не причастны к трагедии в Подмосковье. По данным министерства, они с 26 ноября 2023 года находятся в Таджикистане по месту жительства.