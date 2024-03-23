Гражданин Таджикистана с пропиской в Самаре оказался не причастен к теракту

Что касается еще двух граждан республики — Риводжиддина Исломова и Махмадрасула Насриддинова, а которых сегодня писали СМИ, то они тоже не причастны к трагедии в Подмосковье. По данным министерства, они с 26 ноября 2023 года находятся в Таджикистане по месту жительства.