Гражданин Таджикистана с пропиской в Самаре оказался не причастен к теракту

Гражданин Таджикистана Рустам Назаров с пропиской в Самаре оказался не причастен к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает сайт KP.ru со ссылкой на МВД республики.
— Рустам Назаров в настоящее время работает водителем такси в Самаре. В момент совершения террористического акта он находился в Самаре и не имеет отношения к данному преступлению, — сообщили в МВД Таджикистана.
Что касается еще двух граждан республики — Риводжиддина Исломова и Махмадрасула Насриддинова, а которых сегодня писали СМИ, то они тоже не причастны к трагедии в Подмосковье. По данным министерства, они с 26 ноября 2023 года находятся в Таджикистане по месту жительства.