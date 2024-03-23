Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом в Подмосковье

Российский лидер выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте в «Крокусе сити холле».
«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».
Он также выразил уверенность в том, что врачи сделают все возможное и невозможное для спасения жизней пострадавших при теракте.
«Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура».
Он сообщил, что в настоящее время все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены и задержаны.
«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал российский президент.
Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики преступления в «Крокус сити холле» понесут справедливое наказание.
«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их не направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Это удар по России, по нашему народу».
По его словам, главное сейчас — не дать тем, кто стоял за терактом в Подмосковье, совершить новые преступления.
«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления», — сказал Путин.
Он отметил, что Россия не раз проходила тяжелейшие, а порой и невыносимые испытания.
«Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас».
В пятницу, 22 марта, около восьми вечера вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Они прорвались в зрительный зал, расстреливая людей в упор и бросая зажигательные шашки. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли. По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли более 100 человек.
В Москве охарактеризовали случившееся как теракт, по факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.
Позже пресс-служба Кремля сообщила о том, что директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, включая четырех террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта.