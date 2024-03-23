Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом в Подмосковье

«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их не направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Это удар по России, по нашему народу».