Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом в Подмосковье

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с терактом в подмосковном Красногорске.

Источник: Sputnik.md

Российский лидер выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте в «Крокусе сити холле».

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».

сказал Путин.

Он также выразил уверенность в том, что врачи сделают все возможное и невозможное для спасения жизней пострадавших при теракте.

«Двадцать четвертое марта объявляю днем общенационального траура».

заявил Путин.

Он сообщил, что в настоящее время все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены и задержаны.

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал российский президент.

Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики преступления в «Крокус сити холле» понесут справедливое наказание.

«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их не направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Это удар по России, по нашему народу».

заявил российский лидер.

По его словам, главное сейчас — не дать тем, кто стоял за терактом в Подмосковье, совершить новые преступления.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия не раз проходила тяжелейшие, а порой и невыносимые испытания.

«Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас».

заключил Путин.

В пятницу, 22 марта, около восьми вечера вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Они прорвались в зрительный зал, расстреливая людей в упор и бросая зажигательные шашки. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли. По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли более 100 человек.

В Москве охарактеризовали случившееся как теракт, по факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.

Позже пресс-служба Кремля сообщила о том, что директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, включая четырех террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта.

Путин Владимир