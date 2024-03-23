22 марта в «Крокусе» находилась красноярская детская команда по бальным танцам «Металлург»

22 марта на подмосковный концертный зал Crocus City Hall напали. Вооруженные люди проникли в здание и начали расстреливать людей. Тогда должен был состояться концерт группы «Пикник». Также выяснилось, что в тот же день там проходил Чемпионат России по бальным танцам. Участниками были и красноярские спортсмены команды «Металлург».
«МК в Красноярске» связался с тренером команды и узнал, что красноярские спортсмены покинули здание за несколько часов до нападения.
«Два дня мы там были до 22:00 (20 и 21 марта), а вот вчера у нас была программа двоеборье. Дети станцевали до ⅛ утра (до 14:00), после нам сказали, что продолжение будет на следующий день. Поэтому, к счастью, ни я ни дети не застали этого. Дети с родителями уехали на такси, а я пошел по первому этажу до метро. Видел, что там много людей собираются на концерт, посмотрел и пошел дальше».
Несмотря на это, танцорам, как и тренеру, было страшно осознавать, что они шли по тем же самым коридорам:
«Просто было осознание, что мы через этот вход ходили, оставляли в гардеробе вещи на первом этаже, где после террористы обстреливали всех, кто встречался им на пути».
Однако, чемпионат продолжался и во время теракта. Участникам из других регионов удалось эвакуироваться через пожарную лестницу. На руку сыграло то, что соревнования проходили справа, а концерт был слева.
«В этот момент там уже проходили полуфиналы, финалы чемпионата. Вдруг мужчина прибежал и сказал организаторам, что стреляют, начался пожар. Всех вывели, танцоров и родителей, через запасной выход. Люди с оружием зашли в “Крокус”, они пошли налево, в сторону концертного зала, а не туда, где много детей и был турнир. Там было 1000−1500 детей со всех городов России. Это было бы жестко».
Напомним, что в Красноярском крае в эти выходные отменили все развлекательные мероприятия.