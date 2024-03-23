22 марта в «Крокусе» находилась красноярская детская команда по бальным танцам «Металлург»

«Два дня мы там были до 22:00 (20 и 21 марта), а вот вчера у нас была программа двоеборье. Дети станцевали до ⅛ утра (до 14:00), после нам сказали, что продолжение будет на следующий день. Поэтому, к счастью, ни я ни дети не застали этого. Дети с родителями уехали на такси, а я пошел по первому этажу до метро. Видел, что там много людей собираются на концерт, посмотрел и пошел дальше».