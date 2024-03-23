Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 133

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым, варварским террористическим актом», 24 марта он объявил днем общенационального траура. По его словам, четверо нападавших задержаны, они «двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Всего задержаны 11 причастных к теракту. Власти Украины заявляли о непричастности к теракту.