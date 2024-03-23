Мужчина рассказал, как обезвредил террориста в «Крокус Сити Холле»

«В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие, секунда у меня была на размышления, <…> я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», — рассказал мужчина.