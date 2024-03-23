Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус сити холле»

«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны».