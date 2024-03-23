Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус сити холле»

Он прежде всего сказал, что «за жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи».
«Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», — сказал президент РФ.
Путин также выразил особые слова благодарности «экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь».
«Необходимую помощь окажем всем — семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — сказал Путин.
Он объявил 24 марта днем общенационального траура.
Было также отмечено, что в Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.
«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны».
Президент РФ отметил, что террористы пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы. Всего Федеральной службой безопасности России задержано 11 человек.
По мнению Путина, «уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей».
Глава государства заверил россиян, что «все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание — кем бы они ни были, кто бы их ни направлял».
«Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество», — заключил Владимир Путин.
Напомним, что сегодня состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России, в котором Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и дружественному российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.