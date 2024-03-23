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Авто с людьми ушло под лед в Экибастузе

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Спасатели Павлодарской области извлекли из водоема тела погибших рыбаков, сообщает департамент по ЧС региона.

Источник: Sputnik.kz

22 марта, в 20.33, поступило сообщение о том, что в Экибастузе, в районе ГРЭС-2, на искусственном водоеме «Шандыксор» мужчины 1978 и 1976 годов рождения на личном автомобиле провалились под лед.

Известно, что мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Машина затонула в 700−800 метрах от берега.

23 марта, в 07.20, спасатели Экибастуза приступили к поисково-спасательным работам. Были задействованы семь человек, две единицы техники и одно плавсредство.

Силами спасателей тела погибших рыбаков были извлечены из водоема.

МЧС предупреждает, что лед сейчас очень хрупкий, а выходить на него смертельно опасно.