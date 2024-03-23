Авто с людьми ушло под лед в Экибастузе

22 марта, в 20.33, поступило сообщение о том, что в Экибастузе, в районе ГРЭС-2, на искусственном водоеме «Шандыксор» мужчины 1978 и 1976 годов рождения на личном автомобиле провалились под лед.
Известно, что мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Машина затонула в 700−800 метрах от берега.
23 марта, в 07.20, спасатели Экибастуза приступили к поисково-спасательным работам. Были задействованы семь человек, две единицы техники и одно плавсредство.
Силами спасателей тела погибших рыбаков были извлечены из водоема.
МЧС предупреждает, что лед сейчас очень хрупкий, а выходить на него смертельно опасно.