В Волгоградской области объявили траур 24 марта после трагедии в Подмосковье

24 марта Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.
Также Владимир Путин подчеркнул, что во всех регионах России ввели дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.
Известно, что четверо исполнителей теракта, стрелявших в людей, уже задержаны. По предварительной информации, они направлялись в сторону Украины, где для них подготовили окно для перехода государственной границы с украинской стороны.
Всего задержаны 11 человек. Правоохранители продолжают работу по выявлению пособнической базы нападавших.