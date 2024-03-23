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В Волгоградской области объявили траур 24 марта после трагедии в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил общенациональный траур в связи с трагическими событиями, которые случились в Подмосковье.

Источник: сайт Кремля

24 марта Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.

Также Владимир Путин подчеркнул, что во всех регионах России ввели дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.

Известно, что четверо исполнителей теракта, стрелявших в людей, уже задержаны. По предварительной информации, они направлялись в сторону Украины, где для них подготовили окно для перехода государственной границы с украинской стороны.

Всего задержаны 11 человек. Правоохранители продолжают работу по выявлению пособнической базы нападавших.