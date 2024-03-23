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О мужчине с оружием на улице Воронежа сообщили горожане

35-летнего местного жителя задержала полиция.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцы сообщили о мужчине в камуфляжной форме, который шел с оружием по улице Лизюкова возле дома № 85. Информацию разместили в соцсетях очевидцы 23 марта.

В ГУ МВД по региону факт подтвердили. Инцидент произошел в 14:38. О подозрительном мужчине сообщила полицейским местная жительница.

На место оперативно прибыли правоохранители. Они задержали 35-летнего местного жителя. В отделе полиции тот пояснил, что возвращался домой из оружейной мастерской. Он забрал оттуда свое пневматическое ружье.

— По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — подытожили в ГУ МВД.