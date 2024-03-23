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На трассе под Омском «Лада» с пятью детьми в салоне разбилась об автовоз

В субботу, 23 марта 2024 года, около 14:45 на трассе Челябинск — Новосибирск в Омском районе Омской области произошло столкновение большегруза и легковушки, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Лада Калина”, мужчина 1982 г.р., двигаясь по автодороге Челябинск-Новосибирск, в районе 827 километра, осуществляя манёвр разворота с правой обочины, не убедился в безопасности, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем “СИТРАК” под управлением мужчины 1982 г.р.», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в результате аварии в больницу были доставлены водитель в медицинское учреждение доставлены водитель «Лады» и пять ее несовершеннолетних пассажиров: три мальчика 4-х, 9-ти и 15-ти лет и две девочки 6-ти и 9-ти лет.

Легковое авто по сути разбилось об автовоз: передняя часть «Лады» сильно разбита, а почти все стекла выбиты.

По факту ДТП проводится проверка.