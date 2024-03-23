На трассе под Омском «Лада» с пятью детьми в салоне разбилась об автовоз

Отмечается, что в результате аварии в больницу были доставлены водитель в медицинское учреждение доставлены водитель «Лады» и пять ее несовершеннолетних пассажиров: три мальчика 4-х, 9-ти и 15-ти лет и две девочки 6-ти и 9-ти лет.