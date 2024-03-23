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Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокусе», будет представлен к награде

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Председатель СК РФ Сергей Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, обезвредившего одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

«В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его».

рассказали в Следственном комитете.

При этом в пресс-службе особо отметили, что активные и решительные действия гражданина спасли жизни людей, которые его окружали в то время.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала 11 человек, которых подозревают в причастности к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» накануне в пятницу вечером. Четверых непосредственных исполнителей террористической атаки задержали в Брянской области.

В настоящее время официально подтверждена гибель 133 человек. Больше сотни находится в медицинских учреждениях, в том числе, белорусский гражданин.

Президент РФ Владимир Путин принял решение объявить на 24 марта общенациональный траур в знак скорби по погибшим в ходе теракта.