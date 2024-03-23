Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокусе», будет представлен к награде

«В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его».
При этом в пресс-службе особо отметили, что активные и решительные действия гражданина спасли жизни людей, которые его окружали в то время.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала 11 человек, которых подозревают в причастности к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» накануне в пятницу вечером. Четверых непосредственных исполнителей террористической атаки задержали в Брянской области.
В настоящее время официально подтверждена гибель 133 человек. Больше сотни находится в медицинских учреждениях, в том числе, белорусский гражданин.
Президент РФ Владимир Путин принял решение объявить на 24 марта общенациональный траур в знак скорби по погибшим в ходе теракта.