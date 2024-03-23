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МВД Беларуси в праздники примет дополнительные меры безопасности

МИНСК, 23 мар — Sputnik. МВД примет дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Вербного Воскресенья у католиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

«Правоохранители усилят контроль возле храмов, на объектах транспорта. При необходимости в местах скопления большого количества граждан запланирована организация пропускного режима с использованием технических средств».

рассказал замначальника ГУОПП МВД Сергей Мирончик.

По его словам, правоохранители будут оказывать помощь участникам дорожного движения, регулировать транспортные и пешеходные потоки, обеспечивать комфортную парковку и предотвращать нарушение правил.

«Особое внимание сконцентрировано на вопросах личной и имущественной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе МВД Беларуси.

При этом в ведомстве попросили белорусов информировать сотрудников МВД о подозрительных людях или брошенных вещах. Также граждан призвали не нарушать законы и с пониманием относиться ко всем дополнительным мерам для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что в минском метро усилили меры безопасности из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». В столичной подземке усилили дежурные смены, резервные группы службы безопасности. Также организовано дополнительное патрулирование и осмотр вагонов метро.