МВД Беларуси в праздники примет дополнительные меры безопасности

«Правоохранители усилят контроль возле храмов, на объектах транспорта. При необходимости в местах скопления большого количества граждан запланирована организация пропускного режима с использованием технических средств».
По его словам, правоохранители будут оказывать помощь участникам дорожного движения, регулировать транспортные и пешеходные потоки, обеспечивать комфортную парковку и предотвращать нарушение правил.
«Особое внимание сконцентрировано на вопросах личной и имущественной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе МВД Беларуси.
При этом в ведомстве попросили белорусов информировать сотрудников МВД о подозрительных людях или брошенных вещах. Также граждан призвали не нарушать законы и с пониманием относиться ко всем дополнительным мерам для обеспечения безопасности.
Ранее стало известно, что в минском метро усилили меры безопасности из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». В столичной подземке усилили дежурные смены, резервные группы службы безопасности. Также организовано дополнительное патрулирование и осмотр вагонов метро.