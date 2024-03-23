Крупный пожар произошел в частном доме в Павлодарской области

«22 марта в 3.57 на пульт “101” пожарной части № 9 поступило сообщение о том, что в селе Каракудук улице Т. Аубакирова горит жилой дом. В отдельно стоящем четырехкомнатном саманном жилом доме происходило горение домашних вещей, мебели, бытовой техники, деревянных конструкций кровли на общей площади 100 кв.м», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области в субботу.