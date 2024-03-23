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Крупный пожар произошел в частном доме в Павлодарской области

Павлодар. 23 марта. КазТАГ — Крупный пожар произошел в частном доме в Павлодарской области, передает КазТАГ.

Источник: Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

«22 марта в 3.57 на пульт “101” пожарной части № 9 поступило сообщение о том, что в селе Каракудук улице Т. Аубакирова горит жилой дом. В отдельно стоящем четырехкомнатном саманном жилом доме происходило горение домашних вещей, мебели, бытовой техники, деревянных конструкций кровли на общей площади 100 кв.м», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области в субботу.

В ходе тушения пожарные извлекли газовый баллон емкостью 27 литров.

«Ликвидацией пожара занимались семь человек личного состава и две единицы техники. Пожар ликвидирован в 5.55. Пострадавших и погибших нет», — добавили в ДЧС.

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