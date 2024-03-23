RT опубликовал видео допроса третьего подозреваемого в атаке на «Крокус»

Подозреваемых задержали в Брянской области. На видео мужчина в крови с забинтованной головой. Один из оперативников сказал, что у него «одно ухо осталось». Задержанный неразборчиво называет свое имя, затем сообщает, что не знает русский язык и говорит, что ему 30 лет. Оперативник переспрашивает имя мужчины: «Раджаб Ализаде?» Задержанный кивает, выражая согласие.