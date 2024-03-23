RT опубликовал видео допроса третьего подозреваемого в атаке на «Крокус»

Подозреваемых задержали в Брянской области. На видео мужчина в крови с забинтованной головой. Один из оперативников сказал, что у него «одно ухо осталось». Задержанный неразборчиво называет свое имя, затем сообщает, что не знает русский язык и говорит, что ему 30 лет. Оперативник переспрашивает имя мужчины: «Раджаб Ализаде?» Задержанный кивает, выражая согласие.
По словам мужчины, оружие боевики выкинули по пути в Брянскую область. Точно место задержанный не вспомнил. Ранее сегодня главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса первого подозреваемого. По словам задержанного, ему обещали 500 тыс. руб. за расстрел людей. ФСБ сообщила, что всего было задержано 11 человек, причастных к теракту, из них четверо — исполнители. Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в здание подмосковного «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по людям. Позднее здание загорелось. По последним данным СКР, в теракте погибли 133 человека, 140 пострадали. 24 марта объявлен траур.