Состояние пострадавшего в «Крокусе» белоруса по-прежнему крайне тяжелое

Ранее посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил о том, что гражданин республики 1981 года рождения пострадал во время теракта и находится в Боткинской больнице в Москве.
Белорус подключен к аппарату ИВЛ, по последней информации его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
В пресс-службе МИД отметили, что белорусские дипломаты находятся в тесном взаимодействии с российской стороной, белорусское посольство в связи с терактом работает круглосуточно.
«Соответствующая работа по линии консульских служб продолжается в тесном взаимодействии с российской стороной».
По информации посольства Беларуси в РФ, в дипмиссию обратились родственники еще одного белоруса, который после теракта перестал выходить на связь. По данным на субботу, связи с ним нет, посольство проводит все необходимые мероприятия по поиску белоруса.
Теракт в «Крокусе»
В пятницу 22 марта около восьми часов вечера люди в камуфляже открыли в подмосковном концертном зале стрельбу. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.
По последним данным СК РФ, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. В настоящий момент поисковые работы продолжаются.
Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о задержании 11 человек, из них четырех исполнителей теракта.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу 23 марта провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого выразил свои соболезнования в связи со случившимся.