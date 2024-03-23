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Состояние пострадавшего в «Крокусе» белоруса по-прежнему крайне тяжелое

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Личность пострадавшего во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле» белоруса установлена, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Ранее посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил о том, что гражданин республики 1981 года рождения пострадал во время теракта и находится в Боткинской больнице в Москве.

Белорус подключен к аппарату ИВЛ, по последней информации его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

В пресс-службе МИД отметили, что белорусские дипломаты находятся в тесном взаимодействии с российской стороной, белорусское посольство в связи с терактом работает круглосуточно.

«Соответствующая работа по линии консульских служб продолжается в тесном взаимодействии с российской стороной».

подчеркнули в МИД.

По информации посольства Беларуси в РФ, в дипмиссию обратились родственники еще одного белоруса, который после теракта перестал выходить на связь. По данным на субботу, связи с ним нет, посольство проводит все необходимые мероприятия по поиску белоруса.

Теракт в «Крокусе»

В пятницу 22 марта около восьми часов вечера люди в камуфляже открыли в подмосковном концертном зале стрельбу. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.

По последним данным СК РФ, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. В настоящий момент поисковые работы продолжаются.

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о задержании 11 человек, из них четырех исполнителей теракта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу 23 марта провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого выразил свои соболезнования в связи со случившимся.