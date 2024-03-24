«Почему-то вспомнила про Беслан, Норд-Ост, а через 10 секунд раздались хлопки»: Нижегородка рассказала, как спаслась во время теракта в «Крокус Сити холле»

— Мы вышли через задний ход, там уже была толпа людей. Справа от нас стояли полицейские машины. И мы пошли вдоль Москвы реки к мосту, — вспоминает в разговоре с «КП-Нижний Новгород» Наталия Хакимова. — Но оттуда всех стали тоже заворачивать — сказали, что там тоже стреляют. Мы не знали куда идти, выхода не было. Но все же пошли подальше от «Крокус сити холла». Долго шли с сыном пешком и молились. Было очень страшно: сбоку горел «Крокус», кругом дым и огонь! Мы перешли мост, и там уже дожидались, пока за нами приехали родители нашей партнерши.