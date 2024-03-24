«Почему-то вспомнила про Беслан, Норд-Ост, а через 10 секунд раздались хлопки»: Нижегородка рассказала, как спаслась во время теракта в «Крокус Сити холле»

Главной новостью в стране остается страшная трагедия в «Крокус Сити холле», где 22 марта во время теракта погибло около 130 человек. Группа террористов открыла огонь перед концертом группы «Пикник» в Крокус Сити Холле. Вскоре после этого в здании прогремел взрыв. Среди зрителей оказалась и нижегородка Евгения Сафонова.
— Мы сидели, обсуждали сложную конструкцию потолка. Прозвучал второй звонок. Народ начал быстрее заходить в зал, зрители искали свои места, делали селфи, — рассказала Евгения Сафонова в интервью «Коммерсант-Приволжье». — Мой близкий знакомый вырос в Беслане. И когда я сидела в зале, почему-то вспомнила его рассказ про детство, потом — «Норд-ост». Отмахнулась от этих ассоциаций. А спустя 10 секунд раздались хлопки — звук глухой трещотки. Тут же я услышала первые крики.
По словам девушки, ей очень пригодилось многочисленные курсы поведения в чрезвычайных ситуациях, которая она проходила на работе. Большинство действий она совершала на автомате: выбежала в проход, пригнулась, прижалась к стене и шла вдоль нее быстрым шагом.
— Мы были в партере, ближе к правому выходу. Выстрелы доносились левее тех мест, где мы сидели, я не оборачивалась и не видела, что там происходит, — вспоминает девушка. — После хлопков быстро открыли эвакуационные выходы. Мы выбрались одними из первых.
Евгения рассказала, что, даже выбежав на улицу, она продолжала слышать выстрелы. Они быстро прыгнули в машину, прихватив с собой еще пятерых спасенных людей. Весь остальной вечер она продолжала следить за новостями в новостных каналах.
Напомним, ранее мы писали, что в «Крокус Сити холле» также оказались дети-спортсмены из Нижнего Новгорода, приехавшие на чемпионат по бальным танцам. Мама одного из участников рассказала, как спасались они вместе с 11-летним сыном.
— Мы вышли через задний ход, там уже была толпа людей. Справа от нас стояли полицейские машины. И мы пошли вдоль Москвы реки к мосту, — вспоминает в разговоре с «КП-Нижний Новгород» Наталия Хакимова. — Но оттуда всех стали тоже заворачивать — сказали, что там тоже стреляют. Мы не знали куда идти, выхода не было. Но все же пошли подальше от «Крокус сити холла». Долго шли с сыном пешком и молились. Было очень страшно: сбоку горел «Крокус», кругом дым и огонь! Мы перешли мост, и там уже дожидались, пока за нами приехали родители нашей партнерши.