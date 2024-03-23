Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили на допрос в СК

Мужчин привезли в двух автозаках, которые до сих пор находятся во дворе здания Следственного комитета.
В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Всем четверым грозит пожизненное лишение свободы, уточняет агентство.
Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что пока в России не получится вернуть смертную казнь за терроризм из-за позиции Конституционного суда.
О задержании подозреваемых в причастности к теракту в Подмосковье сообщалось утром 23 марта.