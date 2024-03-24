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Четыре человека отравились угарным газом в Княгинино Нижегородской области

Трое из них — дети.

Четыре человека отравились угарным газом в Княгинино Нижегородской области. об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, вечером 23 марта в квартире одного из домов города Княгинино Нижегородской области четверо человек, трое из которых дети почувствовали недомогание.

Все четверо были госпитализированы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В квартире, в которой произошло отравление, установлена газовая колонка.

Следователи СК проводят проверку и устанавливают причину произошедшего.

несчастный случай
МЧС