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Судьба двух семей из Ростовской области после теракта остается неизвестной

Ростовская область, 23 марта 2024. DON24.RU. Судьба двух семей из Ростовской области после теракта остается неизвестной. В региональных СМИ сообщают о жителях Волгодонска и Таганрога, которые были во время теракта в «Крокус Сити Холле» и перестали выходить на связь после.

Источник: Don24.ru

По данным издания Avia Pro, часть многодетной семьи из Таганрога пропала без вести. Мама — 44-летняя Виктория, 41-летний Василий и их сын, 12-летний Артемий, приехали на концерт группы «Пикник». Делились видео перед концертом, но перестали выходить на связь сразу после начала стрельбы. В Таганроге их ждут три дочери.

«Я знаю только то, что мама мне звонила, когда начали стрелять. Она сказала, что в это время они вышли из самого зала. Больше ничего о них не знаю», — рассказала изданию старшая дочь Виктории Ангелина.

Также сегодня в соцсетях сообщалось, что на концерт группы «Пикник» в Красногорск поехали две сестры, одна из девушек из Волгодонска, вторая с некоторых пор живет в Мытищах. Обе перестали отвечать на звонки вчера вечером.

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