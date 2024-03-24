Судьба двух семей из Ростовской области после теракта остается неизвестной

По данным издания Avia Pro, часть многодетной семьи из Таганрога пропала без вести. Мама — 44-летняя Виктория, 41-летний Василий и их сын, 12-летний Артемий, приехали на концерт группы «Пикник». Делились видео перед концертом, но перестали выходить на связь сразу после начала стрельбы. В Таганроге их ждут три дочери.
«Я знаю только то, что мама мне звонила, когда начали стрелять. Она сказала, что в это время они вышли из самого зала. Больше ничего о них не знаю», — рассказала изданию старшая дочь Виктории Ангелина.
Также сегодня в соцсетях сообщалось, что на концерт группы «Пикник» в Красногорск поехали две сестры, одна из девушек из Волгодонска, вторая с некоторых пор живет в Мытищах. Обе перестали отвечать на звонки вчера вечером.