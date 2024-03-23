RT показал видео с еще одним подозреваемым в атаке на «Крокус Сити Холл»

По данным «112» и Baza, он работал в нескольких барбершопах в Ивановской области. Один из них, «Площадка», во «ВКонтакте» сообщил, что мужчина был «на испытательном сроке несколько недель, и с ноября 2023 года» с ним не поддерживали связь. Еще один салон, Barbershop My Style в Тейково, сообщил, что подозреваемый работал в заведении более двух месяцев, а после уволился и уехал в другой город. Оба барбершопа сообщили о получении угроз.