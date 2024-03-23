Агаларов рассказал о гибели охранника при теракте в «Крокус сити»

По его словам, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. «С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются “контролеры”, — сказал Араз Агаларов. Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.