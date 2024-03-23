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Воробьев заявил о завершении спасательной операции в «Крокусе»

Губернатор Подмосковья рассказал, что за сутки из-под завалов достали 133 тела.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спасательная операция на месте теракта в «Крокус сити холле» завершена, поисковая еще продолжается.

За сутки из-под завалов на месте достали 133 тела, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — написал губернатор.