Воробьев заявил о завершении спасательной операции в «Крокусе»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спасательная операция на месте теракта в «Крокус сити холле» завершена, поисковая еще продолжается.
За сутки из-под завалов на месте достали 133 тела, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — написал губернатор.